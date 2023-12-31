Hasil Babak Pertama Nottingham Forest vs Manchester United: Kesulitan Menyerang, Setan Merah Ditahan 0-0

NOTTINGHAM – Manchester United harus puas menutup babak pertama laga kontra Nottingham Forest dengan skor imbang 0-0 di laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (31/12/2023) dini hari WIB. Bermain di City Ground, Setan Merah belum mampu mengeluarkan permainan terbaiknya di babak pertama.

Tentu dengan hasil skor kacamata di babak pertama itu menjadi PR berat untuk pelatih kedua tim. Mereka jelas harus berbenah jika ingin bangkit di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United bermain tanpa striker andalan mereka, yakni Rasmus Hojlund lantaran sang pemain mengalami cedera. Alhasil, striker diisi oleh Marcus Rashford.

Absennya Hojlund jelas menjadi hal buruk untuk Man United. Lantaran striker asal Denmark itu baru saja mencetak gol debutnya di Liga Inggris saat Setan Merah menang dramatis 3-2 atas Aston Villa di pekan ke-19.

Dengan absennya Hojlund, Rashford pindah sebagai striker dan Antony kembali mengisi starting line up Man United. Sayangnya, baik Rashford dan Antony belum bisa memberikan gol untuk Man United di babak pertama kontra Nottingham Forest.