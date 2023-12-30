Advertisement
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya: Rintangan Pertama Shin Tae-yong di Turki

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |09:57 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Libya: Rintangan Pertama Shin Tae-yong di Turki
Shin Tae-yong bakal dampingi Timnas Indonesia di laga kontra Libya (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Libya akan dibahas di sini. Ini merupakan rintangan pertama tim asuhan Shin Tae-yong di Turki.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang bersiap untuk menghadapi Piala Asia 2023. Shin Tae-yong sedang mengasah timnya dalam pemusatan latihan (TC) di Turki pada saat ini.

Timnas Indonesia

Tak hanya berlatih, para pemain Timnas Indonesia juga diuji dengan dua laga persahabatan. Keduanya adalah kontra Libya pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 mendatang.

Ada satu laga persahabatan lagi sebelum Piala Asia 2023 digelar, yaitu kontra Iran. Namun, laga tersebut akan dimainkan di Qatar pada 9 Januari 2024, setelah Timnas Indonesia selesai berlatih di Turki.

Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup D pada Piala Asia 2023. Jordi Amat dan kolega bakal bersaing dengan Timnas Vietnam, Irak, dan juga Jepang.

