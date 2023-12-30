Napoli Hancur Lebur, Sosok Ini Siap Bertanggung Jawab!

NAPLES – Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, meminta maaf kepada seluruh fans karena performa Partenopei di musim ini yang sangat buruk. Dia mengatakan semua hasil minor ini merupakan tanggung jawabnya.

Sebagaimana diketahui, Napoli merupakan kampiun Liga Italia di musim lalu. Namun sialnya, performa mereka di musim ini berubah drastis. Victor Osimhen dan kawan-kawan tidak konsisten.

Terbaru, Napoli harus bermain 0-0 saat menjamu Monza di Stadion Diego Armando Maradona, Sabtu (30/12/2023) dini hari WIB. Hasil ini membuat anak asuh Walter Mazzarri terkunci di posisi tujuh dengan koleksi 28 poin dari 18 laga Liga Italia 2023-2024.

Mengingat performa Napoli yang jauh dari ekspektasi ini, De Laurentiis pun menyampaikan permohonan maaf terbukanya kepada para fans. Dia bertanggung jawab penuh atas hasil minor yang yang didapat klub sepanjang musim ini.

“Saya ingin mengatakan semua yang terjadi hingga hari ini adalah tanggung jawab saya. Jadi, semua kesalahan ada pada saya dan saya mengambil semua tanggung jawab,” kata De Laurentiis, dilansir dari Football Italia, Sabtu (30/12/2023).

“Saya harus meminta maaf kepada semua warga Nepeolitan dan yang terpenting kepada semua fans atas posisi kami di klasemen,” sambung pria asal Italia itu.