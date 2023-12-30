Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Napoli Hancur Lebur, Sosok Ini Siap Bertanggung Jawab!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |20:47 WIB
Napoli Hancur Lebur, Sosok Ini Siap Bertanggung Jawab!
Napoli hancur lebur di musim ini usai meraih scudetto (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
A
A
A

NAPLES – Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, meminta maaf kepada seluruh fans karena performa Partenopei di musim ini yang sangat buruk. Dia mengatakan semua hasil minor ini merupakan tanggung jawabnya.

Sebagaimana diketahui, Napoli merupakan kampiun Liga Italia di musim lalu. Namun sialnya, performa mereka di musim ini berubah drastis. Victor Osimhen dan kawan-kawan tidak konsisten.

Napoli vs Monza

Terbaru, Napoli harus bermain 0-0 saat menjamu Monza di Stadion Diego Armando Maradona, Sabtu (30/12/2023) dini hari WIB. Hasil ini membuat anak asuh Walter Mazzarri terkunci di posisi tujuh dengan koleksi 28 poin dari 18 laga Liga Italia 2023-2024.

Mengingat performa Napoli yang jauh dari ekspektasi ini, De Laurentiis pun menyampaikan permohonan maaf terbukanya kepada para fans. Dia bertanggung jawab penuh atas hasil minor yang yang didapat klub sepanjang musim ini.

“Saya ingin mengatakan semua yang terjadi hingga hari ini adalah tanggung jawab saya. Jadi, semua kesalahan ada pada saya dan saya mengambil semua tanggung jawab,” kata De Laurentiis, dilansir dari Football Italia, Sabtu (30/12/2023).

“Saya harus meminta maaf kepada semua warga Nepeolitan dan yang terpenting kepada semua fans atas posisi kami di klasemen,” sambung pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/51/1630935/bungkam-tuan-rumah-indonesiatembus-finalbwf-world-junior-mixed-team-championships-2025-pct.webp
Bungkam Tuan Rumah, IndonesiaÂ Tembus FinalÂ BWF World Junior Mixed Team Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pbs_world_championship.jpg
Turnamen Biliar Dunia Terbesar Digelar di Bali! Saksikan PBS World Championship Series Live GTV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement