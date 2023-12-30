Hasil Liga Italia 2023-2024 Semalam: Genoa vs Inter Milan 1-1, Napoli vs Monza 0-0

HASIL Liga Italia 2023-2024 semalam akan dibahas di sini. Inter Milan ditahan oleh Genoa dengan skor 1-1 selagi Napoli harus puas dengan skor imbang tanpa gol kontra Monza.

Kancah Liga Italia 2023-2024 sudah kembali bergulir pada Sabtu (30/12/2023) dini hari WIB setelah jeda Natal. Dua tim elite, Inter Milan dan Napoli, sudah kembali berkiprah.

Namun, tak satu pun dari kedua tim itu yang mampu meraih hasil positif. Inter Milan, yang merupakan pemuncak klasemen sementara, harus puas dengan hanya satu poin ketika melawat ke markas Genoa, Stadio Luigi Ferraris.

Nerazzurri – julukan Inter Milan – membuka skor lebih dulu pada menit ke-42 melalui Marko Arnautovic. Namun, Genoa berhasil menyamakan kedudukan sebelum jeda turun minum melalui gol Radu Dragusin pada menit ke-45+7.

Skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir. Inter Milan melebarkan sedikit keunggulannya dari tim peringkat kedua Juventus, menjadi lima poin, namun itu bisa terpangkas menjadi dua poin setelah Federico Chiesa dan kolega bermain menghadapi AS Roma, Minggu (31/12/2023) dini hari WIB.

BACA JUGA: Performa Napoli Anjlok Usai Juarai Liga Italia Musim Lalu

Sementara itu, di Naples, Napoli tertahan tanpa gol kontra Monza. Tampil di kandang sendiri, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli tak mampu menemukan gol meski melepaskan sembilan tembakan tepat sasaran dan menguasai bola hingga 59 persen.