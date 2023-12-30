Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp Jengkel kepada Wartawan saat Ditanya soal Penghapusan VAR

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |11:00 WIB
PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp, jengkel kepada wartawan saat ditanya soal penghapusan Video Assistant Referee (VAR). Klopp mengaku tak senang karena kata-katanya menjadi bahan pemberitaan terhadap VAR.

Liverpool pernah dirugikan VAR ketika kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur pada 30 September 2023 lalu. Pada saat itu, gol Luis Diaz dianulir VAR karena dianggap offside.

Luis Diaz

Namun beberapa hari setelah itu, Badan Wasit Liga Inggris (PGMOL) meminta maaf karena keputusan tersebut keliru. PGMOL bahkan merilis rekaman suara wasit di lapangan dan VAR saat mengambil keputusan keliru itu.

The Reds -julukan Liverpool- kemudian disebut kembali dirugikan saat diimbangi Arsenal 1-1 di Anfield pada 24 Desember 2023 lalu. Saat itu, ada satu momen yang mana kapten Arsenal Martin Odegaard diduga handsball di kotak penalti. Namun, wasit tidak menggubris itu.

Rentetan kerugian untuk Liverpool membuat seorang wartawan bertanya kepada Klopp soal penghapusan VAR. Namun, pelatih asal Jerman itu menjawab dengan tegas bahwa tidak suka dengan pertanyaan tersebut.

"Saya rasa saya tidak seharusnya menjawab pertanyaan ini. Anda tahu, Anda tidak memanfaatkan saya. Saya terlalu sering memberi Anda kesempatan untuk menggunakan ungkapan saya, dan kemudian dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang kita diskusikan menjadi tidak menarik lagi. Itu hanya apa yang dikatakan Klopp dan tidak membantu. Dan itu yang saya tidak bisa,” kata Klopp dilansir dari Goal Internasional, Sabtu (30/12/2023).

Halaman:
1 2
      
