HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jamie Carragher, Legenda Liverpool yang Pernah Disebut Keledai dan Tak Disukai oleh Lionel Messi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |14:23 WIB
Kisah Jamie Carragher, Legenda Liverpool yang Pernah Disebut Keledai dan Tak Disukai oleh Lionel Messi
Legenda Liverpool, Jamie Carragher. (Foto: Instagram/23_carra)
A
A
A

KISAH Jamie Carragher, legenda Liverpool yang pernah disebut keledai dan tak disukai oeh Lionel Messi akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Carragher secara terang-terangan mengaku tidak disenangi oleh Messi, bahkan kapten Timnas Argentina itu sempat menyebut mantan penggawa Liverpool itu keledai di media sosial.

Sebelumnya Carragher mengaku menghormati Messi. Bahkan setiap ditanyai siapa pemain terbaik di antara Messi atau Cristiano Ronaldo, Carragher selalu menjawab pilihannya adalah La Pulga –julukan Messi.

Akan tetapi, ada satu momen yang mengubah pandangan Carragher terhadap Messi. Hal itu ia ketahui ketika Messi memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Carragher secara langsung.

Jadi, Carragher pernah mengatakan keputusan Paris Saint-Germain (PSG) merekrut Messi pada musim panas 2021 merupakan sebuah langkah yang salah. Lalu tak lama usai pernyataan itu, Messi ternyata memberikan pesan pribadi kepada Carragher di instagram.

Lionel Messi

Carragher pun enggan memperlihatkan isi dari pesan pribadi di instagram tersebut. Namun, satu hal yang bisa dibocorkan Carragher adalah Messi memanggil dirinya keledai. Keledai sendiri seperti yang diketahui merupakan ejekan kasar yang kerap diartikan bodoh.

Karena diejek keledai itulah Carragher pun tahu bahwa dirinya ternyata tak disukai Messi. Sejak saat itulah ia pun enggan memasukkan namanya di daftar tim terbaik versi Carragher.



      

PSG Lionel Messi Jamie Carragher
Telusuri berita bola lainnya
