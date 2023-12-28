Kisah Jamie Carragher, Legenda Liverpool yang Pernah Disebut Keledai dan Tak Disukai oleh Lionel Messi

KISAH Jamie Carragher, legenda Liverpool yang pernah disebut keledai dan tak disukai oeh Lionel Messi akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Carragher secara terang-terangan mengaku tidak disenangi oleh Messi, bahkan kapten Timnas Argentina itu sempat menyebut mantan penggawa Liverpool itu keledai di media sosial.

Sebelumnya Carragher mengaku menghormati Messi. Bahkan setiap ditanyai siapa pemain terbaik di antara Messi atau Cristiano Ronaldo, Carragher selalu menjawab pilihannya adalah La Pulga –julukan Messi.

Akan tetapi, ada satu momen yang mengubah pandangan Carragher terhadap Messi. Hal itu ia ketahui ketika Messi memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Carragher secara langsung.

Jadi, Carragher pernah mengatakan keputusan Paris Saint-Germain (PSG) merekrut Messi pada musim panas 2021 merupakan sebuah langkah yang salah. Lalu tak lama usai pernyataan itu, Messi ternyata memberikan pesan pribadi kepada Carragher di instagram.

Carragher pun enggan memperlihatkan isi dari pesan pribadi di instagram tersebut. Namun, satu hal yang bisa dibocorkan Carragher adalah Messi memanggil dirinya keledai. Keledai sendiri seperti yang diketahui merupakan ejekan kasar yang kerap diartikan bodoh.

Karena diejek keledai itulah Carragher pun tahu bahwa dirinya ternyata tak disukai Messi. Sejak saat itulah ia pun enggan memasukkan namanya di daftar tim terbaik versi Carragher.