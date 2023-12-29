Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Reaksi Erik ten Hag atas Kedatangan Sir Jim Ratcliffe di Manchester United

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |03:13 WIB
Reaksi Erik ten Hag atas Kedatangan Sir Jim Ratcliffe di Manchester United
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Manchester United, Erik ten Hag, bereaksi atas kedatangan Sir Jim Ratcliffe di klubnya. Dia pun menyambut Sir Jim Ratcliffe dengan positif karena yakin bakal memberi dampak besar ke tim.

Ya, Sir Jim Ratcliffe menjadi pemegang saham minoritas Manchester United. Kabar itu disampaikan resmi pihak Setan Merah pada 24 Desember 2023. Man United mengumumkan bahwa kesepakatan telah tercapai dengan Ratcliffe yang membeli 25% saham klub.

Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe pun dikabarkan berencana merombak departemen sepakbola di Old Trafford. Dia pun turut hadir untuk menyaksikan duel Man United vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 untuk menyaksikan langsung penampilan timnya.

Dalam laga itu, Man United yang tertinggal 0-2 bisa tampil luar biasa di babak kedua membuat. Setan Merah pun menang 3-2.

