Ini Dia Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Pernah Permalukan Kiper Manchester United Andre Onana

Andre Onana pernah hadapi Jay Idzes saat sang kiper masih bermain untuk Ajax Amsterdam. (Foto: Reuters)

JAY Idzes tercatat sebagai satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang pernah mempermalukan kiper Manchester United, Andre Onana. Momen itu terjadi di pekan ke-24 Liga Belanda 2021-2022 pada 27 Februari 2022.

Saat itu, Jay Idzes masih membela Go Ahead Eagles, sedangkan Andre Onana memperkuat raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Meski saat itu Ajax Amsterdam berstatus pemuncak klasemen Liga Belanda 2021-2022, Go Ahead Eagles tidak gentar.

Terbukti laga baru berjalan 18 menit, Go Ahead Eagles sudah unggul lewat aksi Inigo Cordoba. Jelang babak pertama usai, Go Ahead Eagles menggandakan keunggulan lewat Philippe Rommens pada menit 45+3.

Ketika babak pertama usai, Go Ahead Eagles sudah unggul 2-0. Ketika unggul 2-0 itulah, pemain yang baru saja resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Jay Idzes, melakukan selebrasi di hadapan Andre Onana.

Ia berteriak lantang di depan Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu pun termenung melihat aksi Jay Idzes yang benar-benar bersemangat menjalani laga tersebut.

Singkat kata, laga Go Ahead Eagles vs Ajax Amsterdam berakhir dengan skor 2-1. Die Amsterdammers –julukan Ajax Amsterdam– mencetak gol mempertipis kedudukan lewat Steven Berghuis pada menit 64.