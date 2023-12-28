Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Beberkan Alasan Utama Pilih Perkuat Timnas Indonesia ketimbang Belanda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |14:33 WIB
Jay Idzes Beberkan Alasan Utama Pilih Perkuat Timnas Indonesia ketimbang Belanda
Jay Idzes resmi dinaturalisasi dan siap bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain keturunan Indonesia, Jay Idzes sudah resmi dinaturalisasi dan siap membela Garuda dalam waktu dekat. Tentunya kabar itu disambut baik oleh semua pihak, tapi ada juga yang mempertanyakan apa sebenarnya yang membuat Jay Idzes pada akhirnya memilih membela Timnas Indonesia meski memiliki peluang bermain untuk Belanda.

Menanggapi pertanyaan itu, Jay Idzes secara terbuka mengakui bahwa keputusannya memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan berniat membela Garuda karena adanya faktor keluarga. Ia pun bangga kini ia bisa mewakili Indonesia.

Ya, Idzes telah resmi menjadi WNI. Pemain Venezia itu resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis (28/12/2023) pagi WIB.

Idzes merupakan pemain kelahiran Mierlo, Belanda. Namun memang dirinya memiliki darah keturunan Indonesia berasal dari sang ibu, yang mana kakek dan neneknya berasal dari Jakarta.

Jay Idzes resmi jadi WNI dan siap bela Timnas Indonesia

Pemain berusia 23 tahun itu pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya lebih memilih menjadi WNI ketimbang Belanda. Idzes menjelaskan kalau dirinya sangat bangga bisa mewakili tanah kelahiran kakek dan neneknya.

“Karena ini adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa mewakili bangsa dan keluarga saya,” kata Idzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (28/12/2023).

Halaman:
1 2
      
