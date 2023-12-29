Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Guardiola Blak-blakan Ungkap Kunci Sukses Manchester City Menang Comeback atas Everton

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |00:06 WIB
Guardiola Blak-blakan Ungkap Kunci Sukses Manchester City Menang Comeback atas Everton
Josep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Reuters)
LIVERPOOL – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, blak-blakan ungkap kunci sukses timnya menang comeback atas Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, hasil itu bisa didapat karena Guardiola mengungkapkan selalu mengingatkan timnya untuk tidak menurunkan kualitas.

Berkat kata-kata Guardiola, Manchester City perlahan bangkit. Bahkan, Phil Foden cs sukses menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan melawan Everton.

Everton vs Manchester City

“Saya mengingatkan mereka (tentang kemampuan mereka) setiap hari. Kami memiliki standar yang harus dijaga. Itu membuat kami memiliki lebih banyak tanggung jawab sehingga standar tidak boleh turun,” ujar Guardiola, dikutip dari BBC Internasional, Jumat (29/12/2023).

"Saya pikir babak pertama sangat bagus,” lanjutnya.

“Di babak kedua kami harus menyerang lebih cepat dengan pemain sayap dan pelari dan kami melakukannya dengan sangat baik. Mereka kembali menunjukkan betapa istimewanya mereka,” jelas Guardiola.

Halaman:
1 2
      
