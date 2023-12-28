Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erling Haaland Absen saat Manchester City Hajar Everton 3-1, Josep Guardiola: Dia Baru Bisa Main Tahun Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:01 WIB
Erling Haaland Absen saat Manchester City Hajar Everton 3-1, Josep Guardiola: Dia Baru Bisa Main Tahun Depan
Pemain Manchester City, Erling Haaland. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Striker andalan Manchester City, Erling Haaland absen kala timnya tersebut menang 3-1 atas Everton di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Menurut pelatih Man City, Josep Guardiola, kondisi Haaland sudah membaik namun belum bisa berlatih sehingga jelas tak bisa dimainkan, setidaknya hingga Januari 2024 mendatang.

Ya, Manchester City baru saja membungkam Everton 3-1 dalam lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Goodison Park, Liverpool, Inggris pada Kamis (28/12/2023) dini hari WIB.

Dalam laga melawan Everton itu, Erling Haaland kembali absen dari pertandingan karena masih cedera. Pemain berpaspor Norwegia itu diketahui mengalami masalah pada tulang kakinya, dan sudah absen sejak kekalahan Manchester City dari Aston Villa (0-1), 7 Desember 2023 lalu.

Guardiola sempat membawa Haaland ke final Piala Dunia Antarklub 2023 yang digelar di Arab Saudi. Meski demikian, pemain berusia 23 tahun itu masih harus berlatih sendiri menjelang timnya bersua Everton.

Erling Haaland

“Tetap saja dia tidak bersama tim,” kata Guardiola dikutip dari Mirror, Kamis (28/12/2023).

“Dia (Erling Haaland) merasa lebih baik dengan tulangnya tetapi dia belum melakukan satu sesi latihan bersama kami,” sambungnya.

Halaman:
1 2
1 2
      
