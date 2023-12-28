Manchester City Bungkam Everton 3-1, Guardiola Bicara soal Perburuan Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024

LIVERPOOL – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, berbicara soal peburuan gelar juara Liga Inggris 2023-2024 usai sukses membawa timnya menang 3-1 atas Everton. Dia menyebut Manchester City kini sudah kembali ke jalur perburuan gelar.

Ya, Manchester City sukses menuntaskan comeback atas Everton di Goodison Park, Liverpool, Inggris pada Kamis (28/12/2023) dini hari WIB. The Citizens -julukan Man City- sempat tertinggal via gol Jack Harrison (29’).

Namun, Manchester City membalas lewat kualitas yang dimiliki Phil Foden (53’), Julian Alvarez (64’ (P)), dan Bernardo Silva (86’). Kemenangan ini membuat Manchester City bertahan di urutan empat klasemen sementara.

BACA JUGA: Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut

Guardiola sadar timnya sempat kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga Inggris. Namun dengan kemenangan ini, juru formasi asal Spanyol itu yakin Manchester City kembali ke jalur perburuan gelar.