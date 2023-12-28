Resmi! Daftar 26 Pemain Timnas Irak di Piala Asia 2023, Siap Lawan Timnas Indonesia di Laga Perdana

DAFTAR 26 pemain Timnas Irak di Piala Asia 2023 telah diumumkan secara resmi. Irak sendiri diketahui akan jadi lawan perdana Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Total, ada 26 pemain yang dipastikan akan membela Timnas Irak di Piala Asia 2023. Rinciannya, ada tiga penjaga gawang, sembilan pemain bertahan, 11 gelandang, dan tiga penyerang yang akan mengisi skuad tersebut.

Melansir laporan WinWin, Kamis (28/12/2023), tercatat ada 12 pemain profesional yang merumput di Eropa. Salah satunya adalah pemain didikan akademi Manchester United yang saat ini bermain di FC Utrecht, yakni Zidane Iqbal.

Pemain berusia 20 tahun itu akan berposisi sebagai gelandang di Singa Mesopotamia. Kemudian, ada nama-nama yang familier ketika Irak menggulung Timnas Indonesia (5-1) di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada 16 November 2023.

Di antaranya ada Rebin Sulaqa, Mirkhas Doski, Ali Adnan, Oshama Rashid, Youssef Amin, hingga Bashar Rassa. Tiga nama terakhir adalah pemain yang menyumbang gol untuk Irak ke gawang Timnas Indonesia.

Sementara itu, untuk lini serang, Timnas Irak akan mengandalkan tiga nama, yakni Ali Al Hammadi, Ayman Hussein, dan Mohanad Ali. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, memutuskan untuk meninggalkan striker senior, Pashang Abdulla.