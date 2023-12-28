Ini Satu Harapan Stefano Cugurra untuk Para Pemain Bali United Selama Libur Panjang Liga 1 2023-2024

Stefano Cugurra berharap para pemain Bali United bertanggung jawab selama libur panjang Liga 1 2023-2024 (Foto: Bali United)

STEFANO Cugurra punya satu harapan untuk para pemain Bali United selama libur panjang Liga 1 2023-2024. Pelatih yang akrab disapa Teco itu meminta para pemainnya bertanggung jawab dengan program latihan fisik yang telah disiapkan oleh tim kepelatihan.

Teco tak bisa mengontrol situasi para pemain Serdadu Tridatu – julukan Bali United – karena liburan. Oleh karena itu, dia berharap para pemain tetap profesional dan bertanggung jawab meskipun sedang liburan.

"Saat ini silakan nikmati liburan bersama keluarga dan teman di rumah. Sudah ada juga program latihan fisik dari tim pelatih fisik dan silakan pemain bertanggung jawab untuk bisa kerja keras sendiri dari rumah di waktu libur ini,” imbuh Teco, dipetik dari LIB, Senin (25/12/2023).

Sebagaimana diketahui, saat ini Liga 1 2023-2024 tengah dijeda. Kompetisi akan mulai bergulir kembali pada Februari 2024 mendatang.

Teco sendiri mengatakan pasukanya akan kembali berlatih pada 9 Januari 2024. Ini sebagai bentuk persiapan sebelum menatap kembali putaran kedua Liga 1 2023-2024.