Pelatih Kiper Luizinho Passos Ungkap Sosok Kiper Masa Depan Persib Bandung

PELATIH kiper Persib Bandung, Luizinho Passos, memprediksi Fitrah Maulana sebagai penjaga gawang masa depan untuk Maung Bandung. Sebab, Fitrah baru saja mengantarkan Persib U-17 menjadii juara.

Ya, Maung Bandung – julukan Persib – di level U-17 sukses membawa pulang gelar juara Nusantara Open 2023 usai mengalahkan Bhayangkara FC U-17 dengan skor 1-0 di partai final.

Fitrah Maulana bahkan menjadi man of the match di babak final lantaran selalu bisa mementahkan peluang lawan, terutama menepis penalti secara heroik dan mencatat clean sheet.

“Fitrah adalah seorang talenta, dia memiliki masa depan yang cerah. Dia seorang penjaga gawang berusia 17 tahun dengan potensi besar untuk masa depan,” ujar Luizinho Passos, Selasa (26/12/2023).

Menurutnya, selain Fitrah Maulana, Persib Bandung juga memiliki kiper masa depan lainnya. Dia adalah Sheva Sanggasi yang baru dipromosikan di musim ini.

“Kami punya Sheva 20 tahun dan Fitrah 17 tahun, keduanya kiper untuk masa depan klub Persib,” tegasnya.

Passos juga berbicara soal kualitas Kevin Ray Mendoza, kiper baru Persib yang bergabung di jendela transfer paruh musim Liga 1 2023-2024.

Pelatih asal Brasil ini mengaku sudah menyaksikan penampilan Kevin Ray Mendoza. Pelatih berkepala plontos ini menilai kiper kelahiran Denmark berkewarganegaraan Filipina ini memiliki teknik yang bagus.