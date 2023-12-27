David Da Silva Puasa Gol dalam 3 Laga Terakhir, Asisten Pelatih Persib Bandung Bilang Begini

ASISTEN pelatih Persib Bandung, Goran Paulic ogah salahkan David da Silva setelah timnya tidak bisa mencetak gol di tiga laga terakhir Liga 1 2023-2024.

Sebagai mantan striker, Goran Paulic memilih untuk menyoroti tim yang tidak bisa mencetak gol di tiga laga terakhirnya. Masing-masing melawan Bali United (0-0), Persik Kediri (0-2) dan PSM Makassar (0-0).

“David tidak mencetak gol di tiga laga terakhir, tapi saya lebih melihatnya tim tidak mencetak gol dalam tiga laga terakhir, bukan menyoroti David,” ujar Goran Paulic, Selasa (26/12/2023).

Goran menilai David da Silva memiliki peran sebagai goal getter. Sementara dalam tiga pertandingan tersebut, striker asal Brasil itu tidak memiliki peluang.

“Saya pernah bermain dan membandingkan dengan diri saya, saya bermain di posisinya dan ketika mencetak gol 4-5 gol di suatu pertandingan, semua berjalan lancar,” katanya.

Menurutnya, ini hanya masalah waktu. Diharapkan setelah ini, Persib Bandung bisa memecah kebuntuan dengan mencetak gol dan meraih kemenangan.

“Dalam beberapa laga terakhir memang kami kurang berada pada performa untuk mencetak gol. Dan kami juga bermain melawan tim yang bagus. Jadi menurut saya, David adalah striker berkelas dan dia akan segera kembali mencetak gol. Saya tidak risau dengan hal itu,” tegasnya.

Dengan alasan itu, Goran tidak perlu memberikan pesan khusus kepada David da Silva agar bisa kembali menambah pundi-pundi golnya di Liga 1 2023-2024.

“Tidak ada pesan khusus baginya, seluruh pemain di dalam tim butuh istirahat karena kami sudah banyak menjalani pertandingan serta melakukan perjalanan yang panjang,” katanya.