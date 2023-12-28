Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Cristiano Ronaldo di Ruang Ganti Jadi Pembuktian Alejandro Garnacho Bantu Manchester United Kalahkan Aston Villa

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |14:08 WIB
Kata-Kata Cristiano Ronaldo di Ruang Ganti Jadi Pembuktian Alejandro Garnacho Bantu Manchester United Kalahkan Aston Villa
Alejandro Garnacho mencetak brace saat Man United menang 3-2 atas Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

ALEJANDRO Garnacho tampil luar biasa saat Manchester United menjamu Aston Villa di pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Setan Merah yang sempat tertinggal 0-2 berhasil comeback dan memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2.

Garnacho muncul sebagai penyelamat lewat permainan apiknya di babak kedua. Pemain asal Argentina itu mencetak dua gol yang menjadi titik balik kebangkitan Manchester Merah.

 

Penampilan luar biasa di laga kontra Aston Villa membuat Garnacho dihubung-hubungkan dengan sang idola, Cristiano Ronaldo. Sang pemain diyakini merasa termotivasi ketika mengingat kata-kata dari CR7.

"Jika Anda punya talenta tapi tidak mengasahnya, maka Anda tak akan memenangi apa pun. Kalau Anda berpikir sudah sempurna, maka Anda tidak akan pernah menjadi seperti itu," ujar Cristiano Ronaldo saat diinterview salah satu media luar.

"Jangan biarkan rintangan kecil menghalangi jalan menuju kemenangan. Ingatlah bahwa Anda lebih kuat dari tantangan yang dihadapi," ujar Ronaldo lagi.

Salah satu legenda Man United, Louis Saha, berharap Garnacho bisa terus belajar dan meniru etos kerja dari sang idola, Cristiano Ronaldo. Hal tersebut penting agar talenta luar biasa yang dimiliki Garnacho tidak sia-sia.

