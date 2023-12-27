Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kata-Kata Erik Ten Hag Ini Bikin Manchester United Menang Comeback 3-2 atas Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:02 WIB
Kata-Kata Erik Ten Hag Ini Bikin Manchester United Menang Comeback 3-2 atas Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024
Erik Ten Hag bikin Manchester United menang 3-2 atas Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Manchester United, Erik Ten Hag, membongkar kata-kata yang disampaikan kepada para pemainnya ketika jeda laga kontra Aston Villa di pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024, Rabu (27/12/2023) dini hari WIB. Ia mengatakan kepada Rasmus Hojlund dan kawan-kawan untuk tetap percaya diri sekalipun tengah tertinggal 0-2.

Dalam laga semalam, The Villans –julukan Aston Villa– unggul 2-0 lebih dulu via aksi John McGinn (21’), dan Leander Dendoncker (26’). Skor 2-0 untuk keunggulan skuad asuhan Unai Emery bertahan hingga babak pertama usai.

Manchester United vs Aston Villa

Secara strategi, tak ada perubahan yang dilakukan Erik Ten Hag di babak kedua. Hanya saja, pelatih asal Belanda itu memberikan motivasi kepada skuad asuhannya.

Hasilnya, Setan Merah -julukan Manchester United- sukses comeback via gol yang dicatatkan Alejandro Garnacho (59’, 71’), dan Rasmus Hojlund (82’).

“Saya pikir di babak pertama kami bermain cukup baik, dan terus mencoba dan mencoba. Di babak pertama saya berkata kepada tim, ‘tetap percaya, dan terus lakukan apa yang kami lakukan, lakukan lebih banyak lagi’,” kata Erik Ten Hag mengutip dari Daily Mail, Rabu (27/12/2023).

“Kami perlu memberikan lebih banyak tekanan. Saat kedudukan 1-2, lalu ketika kami menambah tekanan, Anda lihat apa yang terjadi,” lanjut eks pelatih Ajax Amsterdam ini.

Halaman:
1 2
      
