HOME BOLA LIGA INGGRIS

Everton vs Manchester City: Pep Guardiola Sebut The Citizens Makin Termotivasi Usai Raih Gelar Juara Piala Dunia Antarklub 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |00:37 WIB
Everton vs Manchester City: Pep Guardiola Sebut The Citizens Makin Termotivasi Usai Raih Gelar Juara Piala Dunia Antarklub 2023
Pep Guardiola sebut Manchester City dalam kepercayaan diri tinggi (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan anak asuhnya dalam semangat yang tinggi jelang menghadapi Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Itu karena Man City baru saja sukses meraih gelar juara Piala Dunia Antarklub 2023.

The Citizen -julukan Man City- akan melawat ke markas Everton di Stadion Goodison Park, Kamis (27/12/2023) dini hari WIB. Tim yang dinahkodai Guardiola itu memiliki modal sangat positif jelang bentrokan tersebut.

Manchester City

Sebab, Man City berhasil meraih gelar juara Piala Dunia Antarklub 2023 usai mengalahkan Fluminense 4-0 di partai final. Gelar juara ini sekaligus membuat koleksi trofi The Citizen sangat lengkap, karena mereka mampu meraih lima trofi bergengsi di tahun 2023.

Kendati begitu, Guardiola tidak ingin larut dalam euforia banyaknya gelar yang berhasil diraih Man City di tahun 2023. Dia menegaskan kalau saat ini fokusnya adalah pada laga kontra Everton.

“Tidak pernah di awal musim, kami memikirkan berapa banyak gelar yang akan kami menangkan. Itu adalah pendekatan yang buruk,” ucap Guardiola, dikutip dari situs Man City, Rabu (27/12/2023).

