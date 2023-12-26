Pernah Cetak Hattrick di JIS, Pengidola Lionel Messi Ini Segera Gabung Manchester City

PERNAH cetak hattrick di Jakarta International Stadium (JIS), pengidola Lionel Messi, Claudio Echeverri, segera gabung Manchester City. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, kubu Manchester City sudah melakukan pertemuan dengan klub Claudio Echeverri, Rivar Plate, untuk pemyelesaian negosiasi.

Claudio Echeverri merupakan salah satu talenta muda terbaik di dunia saat ini. Terbukti baru berusia 17 tahun, Claudio Echeverri sudah mengemas enam caps bersama tim senior River Plate.

(Claudio Echeverri segera gabung Manchester City. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Klprah bersama River Plate membuat Claudio Echeverri dibawa Timnas Argentina U-17 ke Piala Dunia U-17 2023. Kepercayaan yang diberikan sang pelatih dibayar tuntas Claudio Echeverri.

Ia menyelesaikan turnamen sebagai runner-up top skor dengan koleksi lima gol. Tiga dari lima gol yang dibuat Claudio Echeverri dicetak saat Argentina U-17 menggilas Brasil U-17 dengan skor 3-0 di perempatfinal.

Sayangnya, Claudio Echeverri gagal membawa Argentina U-17 menjadi juara Piala Dunia U-17 2023. Jalan Argentina U-17 dihentikan Jerman U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023 via adu penalti.

Jerman U-17 sendiri keluar sebagai juara Piala Dunia U-17 2023 setelah di final menang dramatis atas Prancis U-17. Karena itu, Argentina U-17 sejatinya memiliki kapasitas menjadi juara Piala Dunia U-17 2023.