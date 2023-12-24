Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Juara Piala Dunia Antarklub 2023, Phil Foden Umbar Janji ke Manchester City untuk Raih Lebih Banyak Gelar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |06:07 WIB
Usai Juara Piala Dunia Antarklub 2023, Phil Foden Umbar Janji ke Manchester City untuk Raih Lebih Banyak Gelar
Phil Foden bawa Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023. (Foto: Instagram/@philfoden)
A
A
A

KISAH hasrat membara bintang Manchester City, Phil Foden, yang ingin raih banyak gelar usai juara Piala Dunia Antarklub 2023 menarik dikulik. Hal ini diungkapkan usai Foden membawa Man City menjuarai Piala Dunia Antarklub 2023 pada Sabtu 23 Desember 2023 dini hari WIB.

Ya, Man City meraih gelar juara usai menghajar Fluminense dengan skor 4-0 di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Sabtu 23 Desember 2023 dini hari WIB. Empat gol kemenangan itu dicetak lewat brace Julian Alvarez (1’, 88’), gol bunuh diri Nino (27’), serta gol Foden (72’).

Manchester City

Trofi ini sekaligus membuat Man City menutup tahun dengan sangat manis. Sebab, The Citizens -julukan Man City- meraih lima trofi bergengsi pada musim 2023.

Man City sukses meraih gelar juara Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions, hingga Piala Super Eropa pada 2023. Kemudian, pencapaian Man City tahun ini ditutup dengan Piala Dunia Antarklub.

Foden mengatakan bahwa gelar ini sangat penting bagi Man City. Pemain asal Inggris itu juga tak bisa menutupi rasa gembiranya karena bisa ikut andil membawa The Citizens meraih lima gelar dalam satu tahun kalender. Dia benar-benar bangga bisa menjadi bagian dari tim ini.

“Ini sangat penting bagi klub. Sungguh menakjubkan bisa memenangkan gelar kelima ini,” kata Foden, dikutip dari situs resmi Man City, Minggu (24/12/2023).

“Saya bermain dengan sekelompok pemain spesial. Kami terus berjuang hingga peluit akhir berbunyi dan memberikan semua yang kami miliki,” lanjutnya.

