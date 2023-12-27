Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong Terima Pinangan Timnas Indonesia karena Alasan yang Mulia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:00 WIB
Kisah Shin Tae-yong Terima Pinangan Timnas Indonesia karena Alasan yang Mulia
Shin Tae-yong latih Timnas Indonesia demi hidupi keluarganya (Foto: PSSI)
A
A
A

TERNYATA ada alasan mulia di balik keputusan Shin Tae-yong tangani Timnas Indonesia. Hal itu dibeberkan Shin Tae-yong ketika berbicara dengan penyerang bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min.

Shin Tae-yong telah menangani Timnas Indonesia sejak Januari 2020. Sejak kedatangannya, Timnas Indonesia telah mengalami peningkatan dalam berbagai aspek.

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong memutuskan untuk melatih Timnas Indonesia setelah meninggalkan Timnas Korea Selatan selepas Piala Dunia 2018. Dia pernah menangani pemain bintang sekelas Son Heung-min, yang kini menjadi pemain utama di Tottenham Hotspur.

Sebelum resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata pernah mendiskusikannya bersama Son Heung-min. Keduanya diketahui membahasnya pada kisaran November 2019 silam.

Pada saat bersua di ruang tunggu Tottenham Hotspur Stadium, Shin Tae-yong berbicara tentang hal ini dengan Son Heung-min. Hal ini didokumentasikan dalam vlog berjudul Shoot for Love.

Son Heung-min pun mendukung Shin Tae-yong untuk mengambil pekerjaan melatih Timnas Indonesia. Sebab, dia perlu menghidupi keluarganya.

“Terima kasih sudah datang, meskipun kamu sibuk,” ujar Shin Tae-yong kepada Son Heung-min.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175460/timnas_indonesia-QuBs_large.jpg
3 Pesan Penting Patrick Kluivert ke Ole Romeny Cs Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175458/timnas_indonesia-XvWY_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini: Wajib Menang Garuda, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175433/presiden_prabowo_subianto_video_call_timnas_indonesia-W4Jm_large.jpg
Beri Dukungan dan Doa, Presiden Prabowo Subianto Video Call Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175419/beckham_putra_kenakan_nomor_punggung_7_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_dan_irak_pssi-nDoc_large.jpg
Daftar Nomor Punggung 23 Pemain Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi: Beckham Putra 7, Ole Romeny 10!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629977/streaming-pertandingan-afc-asian-qualifiers-arab-saudi-vs-indonesia-rcti-superapp-pct.jpg
Streaming Pertandingan AFC Asian Qualifiers:Â  Arab Saudi vs Indonesia RCTI+ SuperApp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement