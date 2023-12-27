Kisah Shin Tae-yong Terima Pinangan Timnas Indonesia karena Alasan yang Mulia

TERNYATA ada alasan mulia di balik keputusan Shin Tae-yong tangani Timnas Indonesia. Hal itu dibeberkan Shin Tae-yong ketika berbicara dengan penyerang bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min.

Shin Tae-yong telah menangani Timnas Indonesia sejak Januari 2020. Sejak kedatangannya, Timnas Indonesia telah mengalami peningkatan dalam berbagai aspek.

Shin Tae-yong memutuskan untuk melatih Timnas Indonesia setelah meninggalkan Timnas Korea Selatan selepas Piala Dunia 2018. Dia pernah menangani pemain bintang sekelas Son Heung-min, yang kini menjadi pemain utama di Tottenham Hotspur.

Sebelum resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ternyata pernah mendiskusikannya bersama Son Heung-min. Keduanya diketahui membahasnya pada kisaran November 2019 silam.

Pada saat bersua di ruang tunggu Tottenham Hotspur Stadium, Shin Tae-yong berbicara tentang hal ini dengan Son Heung-min. Hal ini didokumentasikan dalam vlog berjudul Shoot for Love.

Son Heung-min pun mendukung Shin Tae-yong untuk mengambil pekerjaan melatih Timnas Indonesia. Sebab, dia perlu menghidupi keluarganya.

“Terima kasih sudah datang, meskipun kamu sibuk,” ujar Shin Tae-yong kepada Son Heung-min.