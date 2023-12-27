Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bongkar Penyebab Jordi Amat Telat Gabung TC Timnas Indonesia di Turki

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:50 WIB
Shin Tae-yong Bongkar Penyebab Jordi Amat Telat Gabung TC Timnas Indonesia di Turki
Jordi Amat belum gabung TC Timnas Indonesia di Turki. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap penyebab kenapa Jordi Amat telat gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. Shin Tae-yong mengatakan Jordi Amat telat gabung karena harus menjalani terapi cedera bahu di Spanyol.

Sebelum ke Spanyol, Jordi Amat sudah meminta izin kepada Shin Tae-yong. Karena itu, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan keterlambatan Jordi Amat gabung TC Timnas Indonesia.

Jordi Amat

(Jordi Amat telat gabung TC Timnas Indonesia di Turki)

“Untuk Jordi memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol,” kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (27/12/2023).

“Jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin dia ada cedera bahu, tetapi dengan ada cedera dia tanding terus, jadi untuk terapi itu, dia datang ke Spanyol,” sambung pelatih 53 tahun tersebut.

Jadi, kapan Shin Tae-yong gabung TC Timnas Indonesia? “Kemungkinan besok dia akan bergabung,” tegas Shin Tae-yong.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sedang menjalani TC di Antalya, Turki sebagai persiapan menatap Piala Asia 2023. Namun, belum semua pemain Timnas Indonesia telah bergabung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175194/ole_romeny-xZlb_large.jpg
Kisah Ole Romeny yang Jatuh Cinta dengan Indonesia, Ingin Jelajahi Tanah Air dari Jakarta hingga Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175184/timnas_indonesia-kyzD_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Jalan Terjal Skuad Garuda Ubah Mimpi Jadi Realita Tampil di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175175/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-PVux_large.jpg
Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Akmal Marhali: Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sudah Dibeli Arab Saudi dan Qatar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175156/ole_romeny-i9oM_large.jpg
Patrick Kluivert Buka-bukaan Kondisi Ole Romeny Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Siap Tempur?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629487/fifa-jatuhkan-denda-rp76-miliar-buntut-skandal-dokumen-palsu-pemain-naturalisasi-timnas-malaysia-xrh.jpg
FIFA Jatuhkan Denda Rp7,6 Miliar Buntut Skandal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas MalaysiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement