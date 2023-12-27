Shin Tae-yong Bongkar Penyebab Jordi Amat Telat Gabung TC Timnas Indonesia di Turki

Jordi Amat belum gabung TC Timnas Indonesia di Turki. (Foto: Instagram/@jordiamat5)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap penyebab kenapa Jordi Amat telat gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. Shin Tae-yong mengatakan Jordi Amat telat gabung karena harus menjalani terapi cedera bahu di Spanyol.

Sebelum ke Spanyol, Jordi Amat sudah meminta izin kepada Shin Tae-yong. Karena itu, Shin Tae-yong tidak mempermasalahkan keterlambatan Jordi Amat gabung TC Timnas Indonesia.

(Jordi Amat telat gabung TC Timnas Indonesia di Turki)

“Untuk Jordi memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol,” kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (27/12/2023).

“Jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin dia ada cedera bahu, tetapi dengan ada cedera dia tanding terus, jadi untuk terapi itu, dia datang ke Spanyol,” sambung pelatih 53 tahun tersebut.

Jadi, kapan Shin Tae-yong gabung TC Timnas Indonesia? “Kemungkinan besok dia akan bergabung,” tegas Shin Tae-yong.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sedang menjalani TC di Antalya, Turki sebagai persiapan menatap Piala Asia 2023. Namun, belum semua pemain Timnas Indonesia telah bergabung.