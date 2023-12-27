Hasil Klasemen Liga Arab Saudi 2023-2024: Al Hilal Betah Bertengger di Puncak Klasemen

JAKARTA - Liga Arab Saudi usai dengan pekan ke-18 yang digelar pada 21-24 Desember kemarin. Kemenangan untuk Al Hilal sudah diprediksi karena tak sedikit pun beranjak dari puncak klasemen.

Al Hilal dengan ganas menyerang Abha saat bermain di Prince Faisal bin Fahd Stadium pada Jumat (22/12/2023) dengan skor 7-0. Tatanan klasemen sementara tampak berubah dengan Al Raed yang berhasil menyalip posisi Al Ittihad.

Bertahan dengan 10 pemain sejak menit ke-12, Al Ittihad yang dibawa Benzema cs ini kalah dengan skor 1-3 dari Al Raed. Al Ittihad terlihat sedang lesu dibanding rivalnya Al Nassr yang taklukan Al Ettifaq.

Cristiano Ronaldo percaya diri membawa Al Nassr, menunjukkan taringnya di depan Al Ettifaq yang takluk dengan skor 3-1. Pada menit-menit akhir Al Ettifaq tak menyerah dan berhasil meraih 1 poin dengan gol hiburan lewat aksi Mohammed Al Kuwaykibi.

Al Taawon tak menunjukkan pergantian posisi yang begitu berarti. Kalah dari Al Fateh dengan skor 1-3 tak menggeser posisinya dari peringkat ke-4 klasemen. Hasil yang signifikan juga tak terlihat dari Al Fateh karena masih bertengger di peringkat ke 8 klasemen sementara.

Berikut klasemen sementara Roshn Saudi League 2023-2024:

Al Hilal: 50 Points

Al Nassr: 43 Points

Al Ahli Saudi: 37 Points

AL Taawon: 34 Points

Damac F.C: 30 Points