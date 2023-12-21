Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Kehadiran Cristiano Ronaldo Masih Kurang Berdampak, Liga Arab Saudi Berambisi Rekrut Mohamed Salah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:07 WIB
Gara-Gara Kehadiran Cristiano Ronaldo Masih Kurang Berdampak, Liga Arab Saudi Berambisi Rekrut Mohamed Salah
Mohamed Salah kembali menjadi incaran Liga Arab Saudi (Foto: Reuters/Molly Darlington)
GARA-GARA kehadiran Cristiano Ronaldo masih kurang berdampak, Liga Arab Saudi berambisi rekrut Mohamed Salah. Kabar ini tentu tidak akan disambut baik penggemar Liverpool.

Ronaldo memang sempat memicu kehebohan ketika mengiyakan tawaran kontrak bernilai fantastis dari Al Nassr pada Januari 2023. Kehadiran CR7 lantas menjadi pintu masuk bintang-bintang Eropa lainnya ke Arab Saudi.

Cristiano Ronaldo

Tercatat, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante, hingga Neymar Jr, memilih melanjutkan kariernya di negeri tersebut. Tetap saja, Ronaldo dianggap sebagai bintang utama karena nama besarnya.

Sayangnya, hal itu ternyata dianggap masih kurang berdampak. Sebab, magnet Ronaldo belum terlalu bisa menghadirkan penonton di tribune-tribune stadion.

Hal itulah yang kemudian memicu keinginan dari pengeloka Liga Arab Saudi untuk mendatangkan bintang lain. Nama yang lantas mengemuka adalah Mohamed Salah!

Ketua Liga Arab Saudi, Michael Emenalo mengatakan, pihaknya berharap bisa mendatangkan empat bintang sepakbola lain ke sana, termasuk Salah. Hanya saja, pemain asal Mesir itu baru bisa didatangkan jika ada kesempatan.

