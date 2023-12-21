Gara-Gara Kehadiran Cristiano Ronaldo Masih Kurang Berdampak, Liga Arab Saudi Berambisi Rekrut Mohamed Salah

GARA-GARA kehadiran Cristiano Ronaldo masih kurang berdampak, Liga Arab Saudi berambisi rekrut Mohamed Salah. Kabar ini tentu tidak akan disambut baik penggemar Liverpool.

Ronaldo memang sempat memicu kehebohan ketika mengiyakan tawaran kontrak bernilai fantastis dari Al Nassr pada Januari 2023. Kehadiran CR7 lantas menjadi pintu masuk bintang-bintang Eropa lainnya ke Arab Saudi.

Tercatat, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante, hingga Neymar Jr, memilih melanjutkan kariernya di negeri tersebut. Tetap saja, Ronaldo dianggap sebagai bintang utama karena nama besarnya.

Sayangnya, hal itu ternyata dianggap masih kurang berdampak. Sebab, magnet Ronaldo belum terlalu bisa menghadirkan penonton di tribune-tribune stadion.

Hal itulah yang kemudian memicu keinginan dari pengeloka Liga Arab Saudi untuk mendatangkan bintang lain. Nama yang lantas mengemuka adalah Mohamed Salah!

Ketua Liga Arab Saudi, Michael Emenalo mengatakan, pihaknya berharap bisa mendatangkan empat bintang sepakbola lain ke sana, termasuk Salah. Hanya saja, pemain asal Mesir itu baru bisa didatangkan jika ada kesempatan.