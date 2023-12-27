Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Francesco Totti, Pemain Legenda AS Roma yang Hampir Berkhianat ke Tim Raksasa Real Madrid

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:49 WIB
Kisah Francesco Totti, Pemain Legenda AS Roma yang Hampir Berkhianat ke Tim Raksasa Real Madrid
Francesco Totti pensiun di AS Roma pada 2017 (Foto: AS Roma)
A
A
A

KISAH Francesco Totti, pemain legenda AS Roma yang hampir berkhianat ke tim raksasa Real Madrid akan menjadi pembahasan artikel kali ini.

Seperti diketahui, Totti merupakan salah satu pemain dengan loyalitas tinggi. Ia bahkan masuk dalam daftar pemain dengan status one man one club.

Namun, pada tahun 2006 Totti rupanya pernah nyaris meninggalkan Serigala Ibu Kota -julukan AS Roma. Tidak tanggung-tanggung, tawaran datang langsung dari raksas Spanyol, Real Madrid.

"Tentu saya memikirkan tawaran itu. Ada beberapa hari dimana satu kaki saya di Roma, satu lagi di luar. Dan seperti saya bilang sebelumnya pilihan bertahan di Roma datang dari hati," ujarnya seperti dikutip Guardian.

"Saat itu, saat merasakan itu. Anda tak bisa pergi dari klub," ujarnya lagi.

Totti sendiri tidak bisa memungkiri tawaran bermain untuk Real Madrid sangat menarik baginya. Namun, sekali lagi, rasa cintanya pada AS Roma mengalahkan itu semua hingga akhirnya ia memutuskan untuk bertahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.webp
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement