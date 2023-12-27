Kisah Francesco Totti, Pemain Legenda AS Roma yang Hampir Berkhianat ke Tim Raksasa Real Madrid

KISAH Francesco Totti, pemain legenda AS Roma yang hampir berkhianat ke tim raksasa Real Madrid akan menjadi pembahasan artikel kali ini.

Seperti diketahui, Totti merupakan salah satu pemain dengan loyalitas tinggi. Ia bahkan masuk dalam daftar pemain dengan status one man one club.

Namun, pada tahun 2006 Totti rupanya pernah nyaris meninggalkan Serigala Ibu Kota -julukan AS Roma. Tidak tanggung-tanggung, tawaran datang langsung dari raksas Spanyol, Real Madrid.

"Tentu saya memikirkan tawaran itu. Ada beberapa hari dimana satu kaki saya di Roma, satu lagi di luar. Dan seperti saya bilang sebelumnya pilihan bertahan di Roma datang dari hati," ujarnya seperti dikutip Guardian.

"Saat itu, saat merasakan itu. Anda tak bisa pergi dari klub," ujarnya lagi.

Totti sendiri tidak bisa memungkiri tawaran bermain untuk Real Madrid sangat menarik baginya. Namun, sekali lagi, rasa cintanya pada AS Roma mengalahkan itu semua hingga akhirnya ia memutuskan untuk bertahan.