Burnley vs Liverpool: Gol Dianlulir, Jurgen Klopp Kritik Keras Kinerja Wasit

BURNLEY – Jurgen Klopp mengkritik keputusan wasit yang menganulir gol Harvey Elliott pada laga Liverpool kontra Burnley dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Klopp benar-benar tidak terima dengan keputusan wasit tersebut.

The Reds -julukan Liverpool- berhasil mencuri kemenangan 2-0 saat melawat ke markas Burnley di Stadion Turf Moor, Rabu (27/12/2023) dini hari WIB. Adapun dua gol kemenangan itu dicetak oleh Darwin Nunez (6’), dan Diogo Jota (90’).

Namun sebenarnya, Liverpool bisa menang lebih dari dua gol. Sebab, mereka sempat menjebol gawang Burnley lewat tendangan Elliott. Hanya saja, gol tersebut harus dianulir.

Gol itu dianulir setelah wasit meninjau lewat VAR. Wasit menilai, tendangan Elliott karena Mohamed Salah berada dalam posisi offside. Kebetulan, tendangan yang dilesatkannya itu mengarah kencang ke Salah, namun tidak mengenainya.

Oleh karena itu, Klopp geram dengan keputusan wasit yang menganulir gol Elliott. Pelatih asal Jerman itu menilai kalau keputusan itu dibuat seakan wasit tidak mengerti bagaimana cara bermain sepak bola.

“Ini gila, sejujurnya. Hanya seseorang yang tidak pernah bermain sepak bola yang dapat membuat ini offside,” kata Klopp, dilansir dari Mirror, Rabu (27/12/2023).