HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Puncaki Klasemen, Van Dijk Tuntut Konsistensi The Reds

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:03 WIB
Liverpool Puncaki Klasemen, Van Dijk Tuntut Konsistensi <i>The Reds</i>
Penggawa Liverpool, Virgil van Dijk (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Liverpool berhasil menggeser Arsenal dari puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Tiga poin atas Burnley dini hari tadi membawa The Reds berada di posisi teratas dengan koleksi 42 poin.

Liverpool unggul dua angka dari Arsenal yang berada di posisi kedua dengan raihan 40 angka. Penggawa Liverpool, Virgil van Dijk mengaku senang dengan pencapaian timnya.

Namun, bek asal Belanda itu juga menuntut konsistensi Liverpool untuk terus berada di jalur kemenangan. Eks bek Southampton itu ingin The Reds terus meramaikan persaingan gelar juara musim ini.

"Sekarang kami memastikan (kembali) berada di puncak klasmen," kata Virgil dilansir dari Tuttomercato, Rabu (27/12/2023).

"Kami mempunyai kualitas untuk melakukannya," ucapnya.

