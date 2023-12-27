Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Depak Arsenal dari Puncak Klasemen Liga Inggris 2023-2024, Jurgen Klopp Puas Bukan Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |08:28 WIB
Liverpool Depak Arsenal dari Puncak Klasemen Liga Inggris 2023-2024, Jurgen Klopp Puas Bukan Main
Jurgen Klopp kala mendampingi Liverpool berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

BURNLEY Liverpool berhasil mendepak Arsenal dari puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, pun merasa puas bukan main dengan pencapaian ini, meski sebenarnya posisi Liverpool terancam turun lagi.

Pasalnya, Arsenal sendiri belum melakoni laga pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Arsenal baru akan berlaga pada Jumat 29 Desember 2023 dini hari WIB dengan melawan West Ham United.

Burnley vs Liverpool

Sementara Liverpool, mereka sudah melakoni laga lanjutan pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024. Melawan Burnley di Turf Moor, Burnley, Inggris pada Rabu (27/12/2023) dini hari WIB, The Reds -julukan Liverpool- sukses menang dengan skor 2-0.

Gol pertama Liverpool dicetak oleh Darwin Nunez kala laga baru berjalan enam menit. Kemudian, Diogo Jota menggandakan keunggulan Liverpool lewat golnya pada menit ke-90.

Kemenangan ini membuat Liverpool langsung naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan perolehan 42 poin. Mereka menggeser Arsenal yang kini menempati urutan kedua dengan 40 poin.

Mendapati Liverpool yang unggul sementara atas Arsenal dengan jarak dua angka, Klopp puas dengan perolehan setengah musim ini. Meski tak sempurna, pelatih asal Jerman itu tetap bangga dengan pasukannya.

“Jadi, 42 poin, sejujurnya sangat menyenangkan. Itu sangat keren karena bagian pertama musim ini telah selesai dan apa yang kami lakukan baik-baik saja. Tidak sempurna tapi tidak apa-apa,” ujar Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (27/12/2023).

