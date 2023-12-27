Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ini Sosok Pemain Timnas Indonesia yang Tak Diduga Masih Terdaftar di Liga Inggris Selain Justin Hubner

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |16:07 WIB
Ini Sosok Pemain Timnas Indonesia yang Tak Diduga Masih Terdaftar di Liga Inggris Selain Justin Hubner
Jordi Amat jadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang tercatat di Liga Inggris (Foto: JDT)
A
A
A

JUSTIN Hubner rupanya bukan satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang terdaftar di Liga Inggris. Selain Hubner, penggawa Skuad Garuda lain yang masih tercatat di Liga Inggris adalah Jordi Amat.

Seperti diketahui, Justin Hubner sempat menjadi pembicaraan usai namanya masuk dalam skuad Wolverhampton Wanderers saat menghadapi Arsenal, awal Desember kemarin.

Sayangnya, Justin Hubner belum mendapat waktu bermain hingga hanya berada di bangku cadangan. Laga itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal.

Selain Justin Hubner, rupanya ada pemain Timnas Indonesia lain yang juga tercatat di Liga Inggris. Pemain yang dimaksud tidak lain adalah Jordi Amat.

Seperti diketahui, Jordi Amat sempat bermain di Liga Inggris. Ia berseragam Swansea City pada musim 2013-2014.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629585/protes-soal-wasit-kuwait-ditolak-afc-sekjen-pssi-yunus-nusi-semoga-netral-xqi.jpg
Protes Soal Wasit Kuwait Ditolak AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi: Semoga Netral
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement