Ini Sosok Pemain Timnas Indonesia yang Tak Diduga Masih Terdaftar di Liga Inggris Selain Justin Hubner

Jordi Amat jadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang tercatat di Liga Inggris (Foto: JDT)

JUSTIN Hubner rupanya bukan satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang terdaftar di Liga Inggris. Selain Hubner, penggawa Skuad Garuda lain yang masih tercatat di Liga Inggris adalah Jordi Amat.

Seperti diketahui, Justin Hubner sempat menjadi pembicaraan usai namanya masuk dalam skuad Wolverhampton Wanderers saat menghadapi Arsenal, awal Desember kemarin.

Sayangnya, Justin Hubner belum mendapat waktu bermain hingga hanya berada di bangku cadangan. Laga itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal.

Selain Justin Hubner, rupanya ada pemain Timnas Indonesia lain yang juga tercatat di Liga Inggris. Pemain yang dimaksud tidak lain adalah Jordi Amat.

Seperti diketahui, Jordi Amat sempat bermain di Liga Inggris. Ia berseragam Swansea City pada musim 2013-2014.