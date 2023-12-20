Shin Tae-yong Tunjuk Jordi Amat sebagai Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

Jordi Amat jadi kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? (Foto: Instagram/@jordiamat5)

SHIN Tae-yong tunjuk Jordi Amat sebagai kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Sekadar diketahui, status kapten Timnas Indonesia saat ini dipegang Asnawi Mangkualam.

Asnawi Mangkualam mendapat status kapten Timnas Indonesia setelah Fachruddin Aryanto terdepak dari skuad Garuda. Namun, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meminta Shin Tae-yong mencopot Asnawi Mangkualam dari jabatan kapten Timnas Indonesia.

(Jordi Amat cocok jadi kapten Timnas Indonesia? (Foto: PSSI)

Salah satunya disuarakan netizen dengan akun TikTok @nasional.tim. Akun ini meminta Shin Tae-yong memberikan jabatan kapten Timnas Indonesia kepada Jordi Amat.

Jordi Amat dipilih karena paling berpengalaman ketimbang pemain-pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini. Bek 31 tahun ini malang melintang di kancah persepakbolaan internasional dengan pernah memperkuat Real Betis, Rayo Vallecano hingga Swansea City.

Bahkan di dua klub terakhirnya, yakni KAS Eupen (Belgia) dan Johor Darul Takzim (Malaysia), Jordi Amat memegang status kapten. Satu lagi, Jordi Amat diprediksi bakal lebih komunikatif kepada wasit ketimbang Asnawi Mangkualam, tatkala Timnas Indonesia dirugikan wasit.

“Ban kapten kasih saja ke Jordi Amat. Komunikasi dengan wasit sangat diperlukan, apalagi saat tim dirugikan,” tulis akun di atas.