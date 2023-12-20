Lawan Iran Modal Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

LAWAN Iran dapat dijadikan modal Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, pengalaman menghadapi tim kuat seperti Iran dapat dijadikan pelajaran saat Jordi Amat dan kawan-kawan bermain di ajang sebenarnya, Piala Asia 2023.

Sebelum tampil di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong membawa 29 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2023.

(Justin Hubner siap tempur di Piala Asia 2023)

Timnas Indonesia tak hanya berlatih di Turki, tapi juga menggelar dua laga uji coba. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bersua Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari 2024.

Setelah itu atau pada 6 Januari 2024, Timnas Indonesia akan bertolak ke Qatar. Di Qatar, Timnas Indonesia mengagendakan satu laga uji coba sebelum bertanding di Piala Asia 2023 pada 15 Januari 2024.

Rencananya, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan tim peringkat 21 dunia, Iran, pada 9 Januari 2024. Lantas kenapa Timnas Indonesia mengagendakan uji coba kontra Iran, tim yang kini berstatus tim terkuat kedua di Asia di bawah Jepang?

"Setelah tiba di Doha, hanya Iran yang bisa dilawan. Kita bisa antisipasi juga untuk laga melawan Irak, laga pertama di Piala Asia,” kata Shin Tae-yong pada Selasa, 19 Desember 2023.