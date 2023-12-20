Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Beber Alasan Timnas Indonesia Pilih Libya dan Iran untuk Uji Coba Jelang Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:31 WIB
Shin Tae-yong Beber Alasan Timnas Indonesia Pilih Libya dan Iran untuk Uji Coba Jelang Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara soal laga uji coba jelang Piala Asia 2023 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap alasan memilih Timnas Libya dan Timnas Iran untuk laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Kedua tim itu akan dihadapi tepat sepekan jelang turnamen bergulir.

Shin membawa 29 pemain Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki menatap Piala Asia 2023. Skuad Garuda bertolak ke sana pada Rabu (20/12/2023) pagi WIB. Rencananya, mereka akan menjalani TC di sana hingga 6 Januari 2024.

Timnas Iran

Selama di Turki, Shin tidak hanya menempa fisik dan taktik kepada Marc Klok dan kolega saja. Skuad Garuda juga akan menjalani laga uji coba melawan Libya sebanyak dua kali pada 2 dan 5 Januari 2024.

Setelah itu, mereka akan bertolak ke Qatar untuk mempersiapkan diri lebih lanjut sebelum memulai kiprahnya di Piala Asia 2023. Sebelum itu, Timnas Indonesia akan lebih dulu uji coba melawan Iran pada 9 Januari 2024.

Shin menjelaskan Libya menjadi lawan yang sangat cocok bagi Timnas Indonesia. Sedangkan untuk Iran, menurutnya tim tersebut juga merupakan lawan yang pas untuk menghadapi kuatnya persaingan nanti di grup D Piala Asia 2023.

“Untuk Libya, memang yang paling cocok saya rasa (melawan) Libya, makanya dipilih,” ucap Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Rabu (20/12/2023).

Halaman:
1 2
      
