HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harga Pasaran Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Resmi Dirilis, Kalah dari Rizky Ridho!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:27 WIB
Harga Pasaran Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Resmi Dirilis, Kalah dari Rizky Ridho!
Harga pasaran Justin Hubner berada di angka Rp3,4 miliar. (Foto: Instagram/@justinhubner)
A
A
A

HARGA pasaran pemain Timnas Indonesia Justin Hubner resmi dirilis. Mengutip dari laman transfermarkt, harga pasaran Justin Hubner saat ini adalah 200 ribu euro atau setara Rp3,4 miliar.

Harga ini terhitung lumayan, mengingat Justin Hubner masih mentas di level kelompok umur (Premier League 2) bersama Wolverhampton Wanderers U-21. Jika nantinya mendapat kesempatan bermain di tim senior Wolverhampton Wanderers, harga pasaran Justin Hubner diprediksi bakal meroket.

Justin Hubner

(Justin Hubner saat menjalani sumpah WNI. (Foto: PSSI)

Ketimbang 29 pemain Timnas Indonesia yang berangkat ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan (TC), hanya ada tiga pesepakbola yang harga pasarannya di bawah Justin Hubner.

Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Syahrul Trisna yang memiliki harga pasaran 175 ribu euro atau setara Rp2,97 miliar. Selanjutnya ada Hokky Caraka yang berada di angka 175 ribu euro dan Rafael Struick (75 ribu euro atau setara Rp1,27 miliar).

Sementara itu, ada beberapa pemain yang memiliki nilai pasaran seperti Justin Hubner. Sebut saja Dimas Drajad dan Muhammad Riyandi. Hal itu berarti, Justin Hubner masih kalah dari bek muda Timnas Indonesia Rizky Ridho yang memiliki harga pasaran 375 ribu euro atau setara Rp6,37 miliar.

Lantas siapa pemain Timnas Indonesia dengan nilai pasaran tertinggi? Saat ini status itu dipegang fullback kanan KV Mechelen, Sandy Walsh.

