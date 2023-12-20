Menpora Dito Doakan Timnas Indonesia Berprestasi di Piala Asia 2023

JAKARTA - Menpora RI, Dito Ariotedjo, mendoakan Timnas Indonesia bisa berprestasi di Piala Asia 2023. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong dinilainya memiliki progres yang baik.

Piala Asia 2023 rencananya akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama tim kuat seperti Timnas Irak, Timnas Jepang, dan Timnas Vietnam.

Menatap ajang tersebut, sebanyak 29 pemain Timnas Indonesia akan bertolak ke Turki pada hari ini, Rabu (20/12/2023), untuk menjalani pemusatan latihan (TC). Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan rencananya akan menjalani TC hingga 6 Januari 2024.

Menpora Dito mengakui skuad Garuda telah mengalami peningkatan. Dia juga memberi apresiasi kepada PSSI yang telah melakukan manuver apik untuk memajukan kualitas Timnas Indonesia.

"Ya pastinya ini kan kita lihat tren Timnas kita ini semakin membaik," kata Menpora Dito kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) pada Selasa 19 Desember 2023.

"Dan juga kita lihat langkah-langkah yang dilakukan PSSI saat ini patut kita apresiasi," sambung pria berusia 33 tahun itu.