Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Misterius saat Bentrok dengan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Indonesia menyimpan sosok misterius saat bentrok dengan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Penilaian itu muncul karena Timnas Indonesia berpotensi diperkuat dua pemain keturunan tambahan saat bertemu Vietnam, yakni Maarten Paes dan Thom Haye.

Medio akhir pekan lalu, ketua umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang mendekati Maarten Paes yang notabene kiper FC Dallas dan Thom Haye (gelandang, SC Heerenveen) untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

(Maarten Paes masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Jika kedua pemain di atas berhasil dinaturalisasi, Timnas Indonesia bakal tampil kuat pada 2024. Saat ini PSSI juga sedang memproses tiga pemain keturunan lain yakni Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On dan Ragnar Oratmangoen.

Kehadiran pemain-pemain di atas bakal dipadukan dengan pemain-pemain beken yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Rafael Struick dan Ramadha Sananta.

Hal itulah yang membuat Soha ketar-ketir. Bukan tak mungkin dalam dua pertemuan nanti, Vietnam tumbang dari Timnas Indonesia.

Jika dua kali kalah dari Timnas Indonesia, peluang Vietnam lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengecil (mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan). Sementara itu, peluang lolos Timnas Indonesia semakin besar karena mengemas tujuh dari empat pertadingan.