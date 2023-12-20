Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Misterius saat Bentrok dengan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |08:53 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Misterius saat Bentrok dengan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dengan kekuatan lebih dahsyat. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Indonesia menyimpan sosok misterius saat bentrok dengan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Penilaian itu muncul karena Timnas Indonesia berpotensi diperkuat dua pemain keturunan tambahan saat bertemu Vietnam, yakni Maarten Paes dan Thom Haye.

Medio akhir pekan lalu, ketua umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang mendekati Maarten Paes yang notabene kiper FC Dallas dan Thom Haye (gelandang, SC Heerenveen) untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Maarten Paes

(Maarten Paes masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Jika kedua pemain di atas berhasil dinaturalisasi, Timnas Indonesia bakal tampil kuat pada 2024. Saat ini PSSI juga sedang memproses tiga pemain keturunan lain yakni Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On dan Ragnar Oratmangoen.

Kehadiran pemain-pemain di atas bakal dipadukan dengan pemain-pemain beken yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Rafael Struick dan Ramadha Sananta.

Hal itulah yang membuat Soha ketar-ketir. Bukan tak mungkin dalam dua pertemuan nanti, Vietnam tumbang dari Timnas Indonesia.

Jika dua kali kalah dari Timnas Indonesia, peluang Vietnam lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengecil (mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan). Sementara itu, peluang lolos Timnas Indonesia semakin besar karena mengemas tujuh dari empat pertadingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193148/timnas_indonesia_kedapatan_lawan_sisa_di_fifa_series_2026_okezone-8Grb_large.jpg
Timnas Indonesia Kebagian Lawan Mudah di FIFA Series 2026, Negara Top Dunia Berkumpul di Selandia Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193135/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_kesayangan_shin_tae_yong_ke_timnas_indonesia_fifacom-MTRI_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193130/timnas_indonesia_dikabarkan_bertemu_st_kitts_and_nevis_dan_tahiti_di_fifa_series_2026_pssi-GNC6_large.jpg
Bocor! Bukan Finlandia, Ini 2 Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193115/john_herdman_berpotensi_mendapatkan_tenaga_tambahan_di_timnas_indonesia_atas_nama_danilson_soares_silva_fifacom-O73S_large.jpg
John Herdman Bahagia, Danilson Soares Silva Siap Perkuat Timnas Indonesia Setelah Tolak Cape Verde!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/jens_raven__1_.JPG
Jens Raven Bertekad Bangkit di 2026, Pil Pahit Timnas Indonesia Jadi Bahan Bakar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement