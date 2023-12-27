Jelang Chelsea vs Crystal Palace, Mauricio Pochettino Beri Peringatan ke Raheem Sterling Cs

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, memberi peringatan kepada Raheem Sterling cs jelang melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dia mengingatkan anak asuhnya untuk memberi penampilan terbaiknya karena Chelsea harus meraih poin penuh di laga tersebut.

Chelsea akan menjamu Crystal Palace dalam laga bertajuk Boxing Day di Stadion Stamford Bridge, Kamis 28 Desember 2023 pukul 02.30 WIB. Laga yang cukup penting bagi kubu The Blues, mengingat performa mereka yang masih inkonsisten.

Pada laga terakhirnya, Chelsea harus menelan kekalahan 1-2 dari Wolverhampton Wanderers. Karena itu, Pochettino meminta anak asuhnya untuk memberikan performa terbaiknya di laga kontra Crystal Palace. Dia berambisi membawa The Blues menutup dua laga pada akhir 2023 dengan kemenangan.

“Kami harus bersaing lebih baik dari laga kontra Wolves. Sekarang kami harus menyelesaikannya dengan baik,” kata Pochettino, dilansir dari Metro, Rabu (27/12/2023).

“Kami harus memenangkan pertandingan melawan Crystal Palace, lalu pergi ke Luton dan memulai tahun baru dengan perasaan yang berbeda,” sambungnya.