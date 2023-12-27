Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Chelsea vs Crystal Palace, Mauricio Pochettino Beri Peringatan ke Raheem Sterling Cs

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:30 WIB
Jelang Chelsea vs Crystal Palace, Mauricio Pochettino Beri Peringatan ke Raheem Sterling Cs
Mauricio Pochettino kala mendampingi Chelsea berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, memberi peringatan kepada Raheem Sterling cs jelang melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dia mengingatkan anak asuhnya untuk memberi penampilan terbaiknya karena Chelsea harus meraih poin penuh di laga tersebut.

Chelsea akan menjamu Crystal Palace dalam laga bertajuk Boxing Day di Stadion Stamford Bridge, Kamis 28 Desember 2023 pukul 02.30 WIB. Laga yang cukup penting bagi kubu The Blues, mengingat performa mereka yang masih inkonsisten.

Chelsea

Pada laga terakhirnya, Chelsea harus menelan kekalahan 1-2 dari Wolverhampton Wanderers. Karena itu, Pochettino meminta anak asuhnya untuk memberikan performa terbaiknya di laga kontra Crystal Palace. Dia berambisi membawa The Blues menutup dua laga pada akhir 2023 dengan kemenangan.

“Kami harus bersaing lebih baik dari laga kontra Wolves. Sekarang kami harus menyelesaikannya dengan baik,” kata Pochettino, dilansir dari Metro, Rabu (27/12/2023).

“Kami harus memenangkan pertandingan melawan Crystal Palace, lalu pergi ke Luton dan memulai tahun baru dengan perasaan yang berbeda,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/50/1629595/ketua-koi-tak-ada-dualisme-organisasi-tinju-amatir-di-indonesia-yang-diakui-internasional-hanya-perbati-wax.webp
Ketua KOI: Tak Ada Dualisme Organisasi Tinju Amatir di Indonesia, yang Diakui Internasional Hanya Perbati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement