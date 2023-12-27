Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Terlempar dari 10 Besar Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Akui Sangat Jauh dari Target

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |15:24 WIB
Chelsea Terlempar dari 10 Besar Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Akui Sangat Jauh dari Target
Para pemain Chelsea kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, mengomentari kondisi timnya yang kini terlempar dari 10 besar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Dia mengakui bahwa saat ini timnya sangat jauh dari target.

Pochettino pun bertekad mengembalikan Chelsea ke posisi yang seharusnya, yakni papan atas. Dia menuntut Moises Caicedo dan kolega untuk bisa meraih kemenangan di sisa pertandingan yang akan dimainkan.

Chelsea

“Kami sangat jauh dari target. Target kami adalah menjadi yang teratas, meski tak seorang pun mempercayai kami. Namun dalam situasi ini, kami berjuang untuk hal yang berbeda,” kata Pochettino, dilansir dari Metro, Rabu (27/12/2023).

“Kami adalah Chelsea, karena sejarah kami menuntut kami untuk berada di puncak. Namun saat ini, secara realistis, kami perlu meningkatkan cara kami berkompetisi jika ingin memenangkan lebih banyak pertandingan,” sambungnya.

Di lain sisi, Pochettino mengungkapkan sebenarnya permainan tim besutannya cukup bagus. Tetapi, hal itu tidak mencerminkan posisi yang saat ini dihuni Chelsea.

“Saya rasa performa sejak awal musim tidak buruk. Bisa dibilang itu sangat bagus. Tetapi menurut saya dalam hal persaingan, kami berada di posisi terbawah. Itu sebabnya kami tidak berada dalam posisi yang lebih baik di klasemen,” imbuh Pochettino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.webp
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement