Chelsea Terlempar dari 10 Besar Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Akui Sangat Jauh dari Target

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, mengomentari kondisi timnya yang kini terlempar dari 10 besar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Dia mengakui bahwa saat ini timnya sangat jauh dari target.

Pochettino pun bertekad mengembalikan Chelsea ke posisi yang seharusnya, yakni papan atas. Dia menuntut Moises Caicedo dan kolega untuk bisa meraih kemenangan di sisa pertandingan yang akan dimainkan.

“Kami sangat jauh dari target. Target kami adalah menjadi yang teratas, meski tak seorang pun mempercayai kami. Namun dalam situasi ini, kami berjuang untuk hal yang berbeda,” kata Pochettino, dilansir dari Metro, Rabu (27/12/2023).

“Kami adalah Chelsea, karena sejarah kami menuntut kami untuk berada di puncak. Namun saat ini, secara realistis, kami perlu meningkatkan cara kami berkompetisi jika ingin memenangkan lebih banyak pertandingan,” sambungnya.

Di lain sisi, Pochettino mengungkapkan sebenarnya permainan tim besutannya cukup bagus. Tetapi, hal itu tidak mencerminkan posisi yang saat ini dihuni Chelsea.

“Saya rasa performa sejak awal musim tidak buruk. Bisa dibilang itu sangat bagus. Tetapi menurut saya dalam hal persaingan, kami berada di posisi terbawah. Itu sebabnya kami tidak berada dalam posisi yang lebih baik di klasemen,” imbuh Pochettino.