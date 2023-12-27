Advertisement
LIGA INGGRIS

Hasil Burnley vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, The Reds Rebut Puncak Klasemen Sementara dari Arsenal!

Reinaldy Darius-Rabu, 27 Desember 2023 |02:22 WIB
Hasil Burnley vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, The Reds Rebut Puncak Klasemen Sementara dari Arsenal!
Darwin Nunez bantu Liverpool kalahkan Burnley 2-0 (Foto: REUTERS)
HASIL Burnley vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Turf Moor pada Rabu (27/12/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan The Reds -- julukan Liverpool.

Darwin Nunez (6') dan Diogo Jota (90') menjadi pencetak gol dalam laga ini. Berkat kemenangan ini, Liverpool kini mengoleksi 42 poin dari 19 poin, memuncaki klasemen sementara dengan keunggulan dua poin dari tim peringkat kedua Arsenal.

Darwin Nunez

Jalannya Pertandingan

Liverpool langsung memulai laga dengan beringas. Mereka sukses membuka skor ketika permainan baru bergulir enam menit.

Cody Gakpo memainkan operan satu-dua dengan Darwin Nunez, yang kemudian melepaskan tembakan ke tiang dekat. Nunez sukses membuka skor pada menit keenam. Skor 1-0 untuk tim tamu.

Dua menit kemudian, Mohamed Salah hampir menggandakan skor untuk Liverpool. Namun demikian, kiper Burnley, James Trafford, sukses menghentikan bola. 

Pada menit ke-28, Gakpo sukses merobek gawang Burnley namun wasit tidak mengesahkannya. Sebab, Nunez telah melakukan pelanggaran sebelum gol tercipta.

Liverpool tak mampu menambah gol hingga jeda turun minum. Laga berakhir dengan skor 1-0 di babak pertama.

