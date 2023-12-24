Liverpool Diimbangi Arsenal, Jurgen Klopp Puji Atmosfer Stadion Anfield

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memuji atmosfer Stadion Anfield usai ditahan Arsenal 1-1 pada laga pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, dukungan suporter turut membantu The Reds menyamakan skor.

Laga Liverpool vs Arsenal itu berakhir 1-1 di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. The Gunners mencetak gol lebih dulu lewat tandukkan Gabriel Magalhaes (4’).

Liverpool kemudian membalaskan lewat tendangan keras Mohamed Salah (29’). Hasil imbang ini membuat tuan rumah gagal merebut puncak klasemen.

Walau begitu, Klopp cukup senang dengan atmosfer di Stadion Anfield. Imbauannya agar suporter memberikan energi tambahan saat melawan Arsenal ternyata didengar oleh The Kop.

"Arsenal menjalani start yang lebih baik, tetapi kami bisa kembali ke permainan. Stadion Anfield luar biasa hari ini, saya yakin semua orang merasakannya," ujar Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Minggu (24/12/2023).

"Brutal. Sangat bagus melihat apa yang bisa kami lakukan bersama-sama," imbuh pria asal Jerman itu.