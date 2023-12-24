Liverpool Ditahan Arsenal 1-1, Jurgen Klopp Sayangkan Peluang Emas Trent Alexander-Arnold Terbuang Percuma

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menyayangkan peluang emas yang dimiliki Trent Alexander-Arnold (TAA) dalam laga melawan Arsenal di pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Andai peluang itu dikonversi menjadi gol, The Reds pasti akan memenangi laga.

Laga Liverpool vs Arsenal itu berakhir 1-1 di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. The Gunners mencetak gol lebih dulu lewat tandukkan Gabriel Magalhaes (4’).

Liverpool kemudian membalaskan lewat tendangan keras Mohamed Salah (29’). Hasil imbang ini membuat tuan rumah gagal merebut puncak klasemen.

Usai pertandingan, Klopp mengatakan kedua tim bermain intens sejak awal. Namun, pelatih asal Jerman itu menyayangkan Liverpool gagal mengunci kemenangan kendati banyak memiliki peluang emas.

“Saya baru saja melihat dua tim sepak bola yang sangat bagus, permainan yang sangat bagus, sangat intens. Momen teratas, teratas, teratas bagi kami; bisa saja menang, mungkin seharusnya menang,” kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Minggu (24/12/2023).

Salah satu peluang emas yang dimiliki adalah saat melakukan serangan balik cepat pada babak kedua. Saat itu, pertahanan Arsenal hanya menyisakan satu orang ketika ada lima orang pemain Liverpool melesat ke depan.

Salah yang menjadi motor serangan mengirim bola kepada Alexander-Arnold. Sayangnya, tendangan keras pemain berpaspor Inggris itu mengecup mistar gawang. Klopp sangat menyayangkan peluang emas itu.

“Dalam semua wawancara yang saya lakukan sejauh ini, saya benar-benar lupa tembakan Trent yang mengenai mistar gawang," ucap Klopp.