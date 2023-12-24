Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Ditahan Arsenal 1-1, Jurgen Klopp Sayangkan Peluang Emas Trent Alexander-Arnold Terbuang Percuma

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |08:46 WIB
Liverpool Ditahan Arsenal 1-1, Jurgen Klopp Sayangkan Peluang Emas Trent Alexander-Arnold Terbuang Percuma
Jurgen Klopp memeluk Trent Alexander-Arnold usai laga Liverpool vs Arsenal yang berakhir 1-1 (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menyayangkan peluang emas yang dimiliki Trent Alexander-Arnold (TAA) dalam laga melawan Arsenal di pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Andai peluang itu dikonversi menjadi gol, The Reds pasti akan memenangi laga.

Laga Liverpool vs Arsenal itu berakhir 1-1 di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. The Gunners mencetak gol lebih dulu lewat tandukkan Gabriel Magalhaes (4’).

Gabriel Magalhaes membawa Arsenal unggul 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)

Liverpool kemudian membalaskan lewat tendangan keras Mohamed Salah (29’). Hasil imbang ini membuat tuan rumah gagal merebut puncak klasemen.

Usai pertandingan, Klopp mengatakan kedua tim bermain intens sejak awal. Namun, pelatih asal Jerman itu menyayangkan Liverpool gagal mengunci kemenangan kendati banyak memiliki peluang emas.

“Saya baru saja melihat dua tim sepak bola yang sangat bagus, permainan yang sangat bagus, sangat intens. Momen teratas, teratas, teratas bagi kami; bisa saja menang, mungkin seharusnya menang,” kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Minggu (24/12/2023).

Salah satu peluang emas yang dimiliki adalah saat melakukan serangan balik cepat pada babak kedua. Saat itu, pertahanan Arsenal hanya menyisakan satu orang ketika ada lima orang pemain Liverpool melesat ke depan.

Salah yang menjadi motor serangan mengirim bola kepada Alexander-Arnold. Sayangnya, tendangan keras pemain berpaspor Inggris itu mengecup mistar gawang. Klopp sangat menyayangkan peluang emas itu.

“Dalam semua wawancara yang saya lakukan sejauh ini, saya benar-benar lupa tembakan Trent yang mengenai mistar gawang," ucap Klopp.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman_1.jpg
2 Beban Besar John Herdman di Timnas Indonesia, Sanggup?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement