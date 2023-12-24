Hasil Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Tahan The Reds 1-1, The Gunners Masih Kukuh di Puncak Klasemen!

HASIL Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Reds -julukan Liverpool- harus puas berbagi poin dengan Arsenal karena ditahan imbang 1-1.

Duel Liverpool vs Arsenal digelar di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Arsenal unggul lebih dahulu lewat aksi Gabriel Magalhaes di menit ke-4. Kemudian, Liverpool menyamakan kedudukan lewat aksi Mohamed Salah pada menit ke-29.

Hasil ini membuat Arsenal masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka total mengemas 30 poin saat ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di markas Liverpool tampaknya tak membuat Arsenal gentar. Terbukti, pasukan Mikel Arteta berhasil memulai laga dengan apik.

Laga baru berjalan empat menit, Arsenal sudah bisa membuka keunggulan. Berawal dari tendangan bebas Martin Odegaard, Gabriel Magalhaes berhasil menyambut bola dengan sundulannya yang langsung berbuah gol. Arsenal pun unggul 1-0.

Tak lama setelah itu, Arsenal nyaris saja menggandakan keunggulannya. Sayang, aksi Gabriel Jesus masih bisa dihentikan para pemain Liverpool.

Terus diserang, Liverpool tak tinggal diam. Pada menit ke-29, mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan usai Mohamed Salah berhasil memanfaatkan dengan baik umpan lambung dari Tren Alexander-Arnold. Skor pun imbang 1-1.

Setelah itu, jual beli serangan terus tersaji. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-1 pun menghiasi papan skor hingga akhir laga babak pertama.