Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Tahan The Reds 1-1, The Gunners Masih Kukuh di Puncak Klasemen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |02:25 WIB
Hasil Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Tahan The Reds 1-1, The Gunners Masih Kukuh di Puncak Klasemen!
Laga Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Liverpool)
A
A
A

HASIL Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Reds -julukan Liverpool- harus puas berbagi poin dengan Arsenal karena ditahan imbang 1-1.

Duel Liverpool vs Arsenal digelar di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Arsenal unggul lebih dahulu lewat aksi Gabriel Magalhaes di menit ke-4. Kemudian, Liverpool menyamakan kedudukan lewat aksi Mohamed Salah pada menit ke-29.

Liverpool vs Arsenal

Hasil ini membuat Arsenal masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka total mengemas 30 poin saat ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di markas Liverpool tampaknya tak membuat Arsenal gentar. Terbukti, pasukan Mikel Arteta berhasil memulai laga dengan apik.

Laga baru berjalan empat menit, Arsenal sudah bisa membuka keunggulan. Berawal dari tendangan bebas Martin Odegaard, Gabriel Magalhaes berhasil menyambut bola dengan sundulannya yang langsung berbuah gol. Arsenal pun unggul 1-0.

Tak lama setelah itu, Arsenal nyaris saja menggandakan keunggulannya. Sayang, aksi Gabriel Jesus masih bisa dihentikan para pemain Liverpool.

Terus diserang, Liverpool tak tinggal diam. Pada menit ke-29, mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan usai Mohamed Salah berhasil memanfaatkan dengan baik umpan lambung dari Tren Alexander-Arnold. Skor pun imbang 1-1.

Setelah itu, jual beli serangan terus tersaji. Tetapi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-1 pun menghiasi papan skor hingga akhir laga babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662849/bagaimana-nasib-piala-dunia-2026-jika-keamanan-as-memburuk-buntut-penangkapan-maduro-lub.webp
Bagaimana Nasib Piala Dunia 2026 Jika Keamanan AS Memburuk Buntut Penangkapan Maduro?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/30/alejandro_garnacho.jpg
Alejandro Garnacho Sindir Ruben Amorim usai Pemecatan Sadis di Manchester United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement