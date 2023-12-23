Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Tottenham Hotspur vs Everton di Liga Inggris 2023-2024: The Lilywhites Menang Tipis 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |23:56 WIB
Hasil Tottenham Hotspur vs Everton di Liga Inggris 2023-2024: The Lilywhites Menang Tipis 2-1!
Laga Tottenham Hotspur vs Everton di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Tottenham Hotspur vs Everton di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- menang tipis dengan skor 2-1.

Laga Tottenham Hotspur vs Everton digelar di Stadion Tottenham Hotspur, London, Sabtu (23/12/2023) malam WIB. Gol Tottenham tercipta lewat aksi Richarlison (9’) dan Son Heung-min (18’).

Tottenham Hotspur vs Everton

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tottenham membuka laga dengan begitu apik. Laga baru berjalan sembilan menit, Tottenham sudah bisa menjebol gawang Everton.

Ialah Richarlison yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan umpan silang mendatar dari Brennan Johnson di sisi kanan. Tembakan keras Richarlison pun tak bisa dihalau Jordan Pickford. Tottenham membuka keunggulan 1-0!

Usai berhasil unggul cepat, Tottenham tampil makin menggila. Mereka nyaris menjebol lagi gawang Tottenham lewat aksi Brennan Johnson. Sayangnya, bola masih melebar dari gawang Everton.

Pada menit ke-18, Son Heung-min akhirnya berhasil menambah keunggulan Tottenham. Dia berhasil memanfaatkan bola liar tepisan Pickford usai menghalau tendangan Johnson. Tottenham makin unggul 2-0!

Tertinggal cukup jauh, Everton tak tinggal diam. Mereka terus berusaha membangun serangan untuk memperkecil keteringgalan.

Sayangnya, usaha demi usaha gagal berbuah manis, termasuk pada menit ke-35 lewat aksi James Garner. Skor 2-0 untu keunggulan pun tak berubah hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
