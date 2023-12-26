Legenda Jerman: Tak Ada Tempat Buat Manuel Neuer di Piala Eropa 2024

Manuel Neuer diprediksi tak lagi punya tempat di Timnas Jerman pada Piala Eropa 2024 (Foto: Reuters)

MUNCHEN - Legenda Sepak Bola Jerman, Sepp Maier, memprediksi tidak ada tempat untuk Manuel Neuer di Timnas Jerman pada Piala Eropa (Euro) 2024. Sebab, kiper itu belum kembali dalam performa terbaiknya setelah cedera patah kaki

Sepp Maier mengatakan kalau bicara kiper terbaik Jerman saat ini masih Manuel Neuer ketimbang Marc-André ter Stegen. Namun, pemain Bayern Munchen itu sedang berjuang menemukan sentuhan kembali.

"Nomor satu?" Manuel Neuer," kata Sepp Maier dilansir dari Tuttomercato, Senin (25/12/2023).

Pria berusia 79 tahun itu mengatakan Stegen saat ini pun sedang dalam penampilan apik bersama Barcelona. Jadi, kiper itu bisa menjadi pengganti peran Neuer sementara waktu.

"Ter Stegen adalah kiper yang sangat bagus, tetapi Manuel sedang dalam perjalanan kembali ke performa lamanya," katanya.

Sepp meyakini Stegen akan menjadi adalan Der Panzer -julukan Jerman pada Euro 2024. Tentunya itu menjadi waktu yang tepat kiper tersebut pamer kualitas.