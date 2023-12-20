Sudah Pensiun, Toni Kroos Pertimbangkan Comeback ke Timnas Jerman demi Piala Eropa 2024

Toni Kroos disebut hendak kembali ke Timnas Jerman di Piala Eropa 2024 (Foto: DFB)

MADRID - Toni Kroos memutuskan pensiun dari Timnas Jerman usai Piala Eropa 2020. Namun, gelandang Real Madrid itu dikabarkan siap comeback demi Piala Eropa 2024 yang digelar di negaranya sendiri!

Piala Eropa 2020 menjadi partisipasi terakhir Kroos bersama Timnas Jerman. Kekalahan 0-2 dari Timnas Inggris di babak 16 besar menjadi penampilan terakhirnya bersama tim berjuluk Der Panzer.

Kroos sudah mencatat 106 penampilan bersama Timnas Jerman. Kesuksesan terbesarnya di level internasional yakni kala menjuarai Piala Dunia 2014 di Brasil.

Kroos kemudian memutuskan pensiun dari Timnas Jerman dengan alasan ingin lebih fokus bersama keluarganya. Selain itu, dia mengaku ingin memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang lebih muda.

Namun kabar terbaru menyebut Kroos ingin kembali dari masa pensiun bela negara. Jurnalis BILD, Christian Falk mengabarkan pemain berposisi gelandang ini ingin kembali membela Timnas Jerman di Piala Eropa 2024.