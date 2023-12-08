Julian Nagelsmann Nonton Laga Stuttgart vs Borussia Dortmund Bareng Pacar, Langsung Dikomentari Legenda Timnas Jerman

PELATIH Timnas Jerman Julian Nagelsmann diketahui nonton laga Stuttgart vs Borussia Dortmund bareng pacar. Hal ini pun menjadi sorotan publik hingga dikomentari legenda Timnas Jerman, Dietmar Hamann.

Dortmund menelan pil pahit dalam laga babak 16 besar DFB Pokal 2023-2024 di MHP Arena, Stuttgart, Kamis (7/12/2023) dini hari WIB. Dalam partai tersebut, Die Borussen – julukan Dortmund – kandas dengan skor 0-2 akibat gol-gol dari Serhou Guirassy (54’) dan Silas Katompa Mvumpa (77’).

Nagelsmann tertangkap kamera hadir di stadion menyaksikan laga tersebut. Tak sendiri, eks pelatih Bayern Munchen dan RB Leipzig ini nampak romantis nonton pertandingan didampingi sang kekasih, Lena Wurzenberger.

Sebagai seorang pelatih Tim Nasional, aktivitas Nagelsmann yang melakukan pemantauan pemain tentu sangat lumrah. Terlebih dia harus mempersiapkan tim terbaik jelang Piala Eropa 2024 tahun depan.

Namun lantaran kegiatan tersebut dibumbui aktivitas bucin, legenda Timnas Jerman, Dietmar Hamann melontarkan kecaman. Dia menyebut Nagelsmann tidak profesional.

“Saat saya melihatnya, saya berpikir, itu tidak benar. Tim nasional berada di ambang kesulitan dan sang pelatih melakukan perjalanan keluarga ke Stuttgart dengan moto, ‘segalanya akan baik-baik saja’” ujar Hamann dilansir I Mia San Mia, Jumat (8/12/2023).

Ya, Nagelsmann memang memikul beban berat membawa Jerman bangkit usai performa lesu di tiga ajang besar terakhir. Der Panzer -julukan Jerman- tanpa prestasi sejak menjuarai Piala Dunia 2014.