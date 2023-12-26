Jelang Burnley vs Liverpool, Jurgen Klopp Sudah Pelajari Permainan The Clarets

BURNLEY – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mengaku sudah mempelajari permainan Burnley jelang kedua tim bentrok di pekan ke-19 Liga Inggris 2023-2024, Rabu 27 Desember 2023 pukul 00.30 WIB. Dari hasil pantauannya itu, Klopp pun berharap Liverpool bisa mengatasi Burnley dan merebut tiga poin dari kandanng lawannya tersebut.

Apalagi Jurgen Klopp sadar betul penampilan Burnley tidak boleh dianggap remeh dalam laga Liga Inggris nanti. Meskipun, kedua tim memang berselisih peringkat cukup jauh, tapi ia merasa Burnley adalah lawan yang kuat.

Saat ini The Reds -julukan Liverpool- bercokol di posisi berada di peringkat kedua dengan 39 poin. Sementara itu, Burnley bercokol di posisi ke-19 dengan 11 angka.

"Saya tahu sebelumnya bahwa mereka jauh lebih baik dari posisi dan poin yang mereka miliki," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Selasa (26/12/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan tim asuhannya pun sudah mempelajari kekuatan Burnley. Jadi, dia sudah punya gambaran untuk skema yang akan disiapkan untuk laga nanti.