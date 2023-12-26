Virgil van Dijk Sebut Liverpool Harus Jaga Konsistensi Jika Ingin Masuk Jalur Perebutan Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024

BURNLEY – Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, menyebut timnya harus menjaga konsistensi jika ingin masuk jalur perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Sebab menurutnya, hal itu merupakan tantangan terberat yang harus bisa dilewati oleh tim asuhan Jurgen Klopp itu.

The Reds -julukan Liverpool- terseok-seok di papan tengah Liga Inggris pada musim lalu. Walau sempat berada di papan atas, mereka akhirnya gagal lolos ke Liga Champions karena hanya mampu finis kelima.

Namun, Mohammaed Salah dan kolega tampil garang di Liga Inggris 2023-2024. Sampai pekan ke-18, mereka bertengger di peringkat dua klasemen dengan kleksi 39 poin, hasil dari 11 kali menang, enam kali imbang dan baru sekali kalah.

Liverpool hanya terpaut satu angka saja dari sang pemuncak klasemen Arsenal, yang menahan imbang mereka 1-1 di Anfield Road pada akhir pekan lalu, serta hanya unggul selisih gol saja dari Aston Villa yang berada tepat di bawah mereka. Pertandingan boxing day pada tengah pekan ini bakal menentukan siapa yang menjadi juara paruh musim.

Kendati demikian, van Dijk memperingatkan Liverpool untuk tidak jemawa karena masih ada banyak pertandingan di paruh kedua musim yang harus dimainkan. Menurutnya, perebutan gelar juara baru akan dimulai pada Februari atau Maret tahun depan dan timnya harus menjaga konsistensi, yang menjadi tantangan terberat mereka, untuk bisa tetap berada di papan atas.

“Konsistensi adalah hal tersulit dalam sepak bola. Kita sudah memasuki bulan Desember, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan,” kata van Dijk dilansir dari Mirror, Selasa (26/12/2023).