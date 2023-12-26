Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Duet William Saliba-Gabriel Magalhaes Bikin Lini Pertahanan Arsenal Makin Kokoh

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |12:01 WIB
Duet William Saliba-Gabriel Magalhaes Bikin Lini Pertahanan Arsenal Makin Kokoh
Para pemain Arsenal di laga kontra Liverpool (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Bek Arsenal, Ben White, memuji kualitas duet William Saliba-Gabriel Magalhaes yang menjadi kunci di jantung pertahanan timnya. Menurutnya, mereka berdua sangat luar biasa saat bermain bersama dan tak ada pemain lain yang bisa mengalahkan kecepatan dan kekuatan mereka.

The Gunners -julukan Arsenal- tampil apik di paruh pertama Liga Inggris 2023-2024. Dari 18 pertandingan, mereka meraih 12 kemenangan, empat kali imbang dan dua kekalahan sehingga bisa bercokol di puncak klasemen dengan torehan 40 poin.

Pertahanan yang kuat jelas menjadi salah satu kunci sukses Martin Odegaard dan kolega memuncaki klasemen Liga Inggris saat ini. Duet Saliba-Gabriel benar-benar kuat sehingga mereka menjadi tim yang paling sedikit kebobolan sejauh ini dengan 16 gol saja, sama dengan Liverpool yang duduk di peringkat dua.

Oleh karena itu, White tak ragu untuk melontarkan pujian selangit kepada rekan setimnya itu. Dia menilai keberadaan Saliba-Gabriel di lini belakang Arsenal membuat pekerjaan pemain lain menjadi lebih mudah.

"Mereka luar biasa ketika bermain bersama. Mereka sangat kuat dan bertenaga. Mereka memudahkan semua pemain di sekitar mereka," kata White dilansir dari Mirror, Selasa (26/12/2023).

"Tidak ada yang bisa mendominasi mereka dalam hal kecepatan atau kekuatan. Sulit bagi para striker untuk melawan dan menemukan sesuatu yang positif untuk dihasilkan dalam permainan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
