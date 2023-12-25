Thomas Partey Kerap Cedera, Arsenal Incar Gelandang Baru pada Bursa Transfer Januari 2024

LONDON – Arsenal dilaporkan akan mendatangkan gelandang baru pada bursa transfer Januari 2024. Pemain di posisi tersebut dinilai diperlukan untuk menjadi pelapis Thomas Partey yang kerap didera cedera.

Kabar ini diungkap pemain The Gunners -julukan Arsenal, yakni Gilberto Silva. Dia mengatakan telah mendengar desas-desus dari kubu internal Arsenal.

Hanya saja, Silva belum tahu pasti apakah rumor yang didengarnya ini benar adanya atau tidak. Menurutnya, The Gunners ingin mendatangkan sosok gelandang sebagai pelapis Thomas Partey yang kerap diterpa cedera.

“Saya dengar mereka mungkin mencari beberapa gelandang terutama karena Partey kadang-kadang cedera,” kata Silva, dilansir dari Metro, Senin (25/12/2023).

“Saya tidak yakin apakah ini 100 persen akan terjadi, tetapi yang jelas, mereka harus sadar bahwa ini adalah jendela yang sangat singkat dan sangat spesifik,” sambungnya.

Gilberto Silva pun memberi peringatan kepada Arsenal untuk lebih jeli membeli pemain pada bursa transfer Januari 2024. Dia mengatakan bahwa kubu The Gunners harus membeli pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Apalagi, Arsenal tidak akan punya banyak waktu. Pasalnya, deadline bursa transfer musim dingin tidak selama pada musim panas.